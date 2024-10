Lista dos vereadores eleitos em Juarez Távora-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Juarez Távora – PB neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A população está curiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos em Juarez Távora segue rigorosamente as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JUAREZ TÁVORA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Genilson PSB 11,90% 798 2 Kel de Nino PSB 9,92% 665 3 Kinha PSB 8,95% 600 4 Neguim de Dimas PSB 8,49% 569 5 Wellington de Lita de Amilson PSB 7,71% 517 6 Edilma Santos PSB 6,64% 445 7 Almir de Tumé PSB 6,43% 431 8 Zica PODE 6,03% 404 9 Wagner Paredao PSD 4,97% 333

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para eleger um representante.