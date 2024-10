Lista dos vereadores eleitos em João Dourado-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de João Dourado – BA, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começam a desenhar o novo cenário político local. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. O resultado das eleições 2024 em João Dourado promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas para os eleitores.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em João Dourado, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JOÃO DOURADO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juninho PSD 9,89% 1.617 2 Samuel da Floresta UNIÃO 9,25% 1.513 3 Toinho do Riacho UNIÃO 8,96% 1.465 4 Rosangela Cardoso UNIÃO 8,03% 1.314 5 Marcos Paraná PRD 6,56% 1.073 6 Bero da Cebola PRD 6,52% 1.066 7 Viviane da Gameleira UNIÃO 5,53% 904 8 Netão do Povão UNIÃO 5,44% 890 9 Negão de Dego PRD 4,93% 807 10 Nita do Sindicato PRD 3,58% 585 11 Dorian do Jacó UNIÃO 3,41% 558

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.