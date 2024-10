Lista dos vereadores eleitos em Jitaúna-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jitaúna, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jitaúna. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município. A expectativa é que os resultados oficiais sejam divulgados ainda na noite de hoje, trazendo clareza sobre quem serão os representantes do povo jitaunense nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jitaúna:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neres Costa AVANTE 15,23% 1.467 2 Gerlan do Gás AVANTE 11,51% 1.109 3 Bárbara de Bafafá AVANTE 11,27% 1.086 4 Prian AVANTE 10,42% 1.004 5 Lelezo AVANTE 7,40% 713 6 Gil do Temão AVANTE 7,10% 684 7 Jeane Rocha AVANTE 6,34% 611 8 Xico AVANTE 5,94% 572 9 Professora Rubia PT 3,11% 300

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.