Lista dos vereadores eleitos em Jaupaci-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaupaci, no interior de Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaupaci. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os cidadãos esperam pelos números oficiais, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes legislativos da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou as últimas semanas, com debates intensos sobre as propostas para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos jaupacienses.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população nos próximos quatro anos. A composição da nova Câmara Municipal será fundamental para o equilíbrio entre o poder legislativo e o executivo, garantindo a fiscalização das ações do prefeito e a elaboração de leis que atendam às necessidades dos moradores.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jaupaci:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Liro PP 9,51% 259 2 Gesiel Marcos PSD 7,97% 217 3 Winny MDB 7,89% 215 4 Tuira PSD 6,57% 179 5 Valmir Cearense PP 6,17% 168 6 Joelton Tatau MDB 5,98% 163 7 Luiz MDB 5,51% 150 8 Cesar da Saude PP 5,18% 141 9 Derson Freitas PDT 3,63% 99

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.