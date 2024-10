Lista dos vereadores eleitos em Jaraguá do Sul-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaraguá do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Jaraguá do Sul. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Jaraguá do Sul trouxe algumas surpresas e confirmou expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político da população jaraguaense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista oficial dos vereadores eleitos em Jaraguá do Sul, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JARAGUÁ DO SUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rodrigo Livramento NOVO 6,70% 6.079 2 Almeida MDB 5,20% 4.717 3 Jonathan Reinke UNIÃO 4,56% 4.140 4 Delegado Mioto UNIÃO 4,17% 3.784 5 Professora Natália MDB 4,07% 3.693 6 Osmair Gadotti MDB 3,68% 3.336 7 Jair Pedri PSD 3,37% 3.059 8 Sirley Schappo NOVO 2,53% 2.295 9 Professor Fernando Alflen PL 2,36% 2.144 10 Charles Salvador PSDB 2,33% 2.114 11 Israel Cani PL 2,29% 2.082

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Esta metodologia visa garantir a representatividade dos diferentes grupos políticos no legislativo municipal.