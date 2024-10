Lista dos vereadores eleitos em Jandaia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jandaia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Jandaia promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a possibilidade de renovação e a entrada de novos nomes na política local. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo pelos próximos quatro anos.

À medida que os dados são processados pelo TSE, os candidatos e suas equipes acompanham de perto cada atualização. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Jandaia, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JANDAIA

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Jorge do Ratinho PSDB 6,66% 347 2 Vilmar Batista Cabral MDB 4,49% 234 3 Adilson do Supermecado MDB 4,40% 229 4 Maurim PSDB 3,82% 199 5 Helinho do Ônibus UNIÃO 3,69% 192 6 Walquires REPUBLICANOS 3,63% 189 7 Rubens Ronniton PSDB 3,57% 186 8 Ruan Moreira PP 3,48% 181 9 Mayk Handell PL 3,00% 156

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.