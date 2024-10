Lista dos vereadores eleitos em Jaguaripe-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaguaripe neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaguaripe. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Jaguaripe tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, conhecida por sua rica história e tradições, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, cada um apresentando propostas para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos habitantes. A participação expressiva dos eleitores demonstra o compromisso da comunidade com o futuro do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Jaguaripe são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Negão PSD 5,18% 663 2 Nem de Jaguaripe MDB 4,40% 563 3 Alemão SOLIDARIEDADE 4,04% 517 4 Renato das Estradas MDB 3,98% 510 5 Max Silva AVANTE 3,84% 492 6 Celia Arandas UNIÃO 3,84% 491 7 Marcio da Pesca PSD 3,58% 458 8 Rafa Primo AVANTE 3,48% 445 9 Floro Barreto MDB 3,47% 444 10 Zinho UNIÃO 2,73% 349 11 Gê Camarada UNIÃO 2,70% 345

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.