Lista dos vereadores eleitos em Jaguari-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaguari neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Jaguari promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes locais. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Jaguari ficou assim definida:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JAGUARI

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Miro Biazi PL 10,07% 706 2º Catina Monteiro PDT 7,22% 506 3º Lucas Cattelan MDB 6,43% 451 4º Lucas Marin PL 6,28% 440 5º Bruna Kaviez MDB 5,29% 371 6º Eré Bruno Cunha MDB 5,18% 363 7º Maic Guerra PL 4,89% 343 8º Jaqueline Pivetta MDB 4,48% 314 9º Tatai PP 3,48% 244

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.