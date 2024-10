Lista dos vereadores eleitos em Jacareí-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jacareí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que promete revelar a nova composição do legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de contabilização dos votos, e o resultado das eleições 2024 em Jacareí deve ser conhecido nas próximas horas. A cidade, localizada no Vale do Paraíba, em São Paulo, elegeu 13 vereadores para representar os interesses da população local na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em Jacareí são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JACAREÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valmir do Parque Meia Lua PP 4,05% 4.625 2 Gabriel Belém PSB 3,05% 3.478 3 Daniel Mariano PL 2,20% 2.508 4 Juex Almeida PP 2,20% 2.507 5 Rafael Julio PL 2,10% 2.400 6 Maria Amélia PSDB 1,99% 2.273 7 Marcelo Dantas do Jacareí Tv PODE 1,85% 2.110 8 Paulinho dos Condutores PODE 1,76% 2.013 9 Hernani Barreto REPUBLICANOS 1,74% 1.989 10 Paulinho do Esporte PODE 1,71% 1.952 11 Jean Araújo PP 1,66% 1.890 12 Dudi PL 1,61% 1.836 13 Luís Flávio Flavinho PT 1,54% 1.759

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos ou coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda, garantindo assim uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.