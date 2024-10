Lista dos vereadores eleitos em Itarantim-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itarantim neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itarantim. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Itarantim para a próxima legislatura foram definidos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político da população local, refletindo a importância do voto para o futuro da cidade.

Veja abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Itarantim:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dudu dos Tutas PSD 10,32% 1.151 2 Serginho PODE 5,66% 631 3 Zeza Ou Ozeas Gigante PSB 4,92% 549 4 Leo Ferreira PODE 4,81% 536 5 Toninho Tigre PODE 4,71% 525 6 Jeferson Moto Táxi PSB 4,70% 524 7 Pedro Paulo Pp PSD 3,72% 415 8 Paulo Almeida AVANTE 3,71% 414 9 Raimundo do Sindicato PSD 3,51% 391 10 Edgar Pessoa PSD 3,14% 350 11 Carlos Alberto PP 2,65% 295

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um vereador.