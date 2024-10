Lista dos vereadores eleitos em Itaquiraí-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itaquiraí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes acompanham de perto cada atualização, enquanto os eleitores aguardam para saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos. A disputa acirrada reflete o engajamento da comunidade no processo democrático e a importância dada à escolha dos legisladores municipais.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Itaquiraí, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAQUIRAÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ricardinho Favaro PSDB 8,91% 974 2 Careca PSDB 6,28% 686 3 Donato Fernandes PP 6,03% 659 4 Valdinei Gubert PSDB 5,85% 640 5 Jeffinho PP 5,61% 613 6 Pezinho PSDB 5,54% 606 7 Luiz da Saúde PSDB 5,36% 586 8 Ariadne Gheller PP 4,88% 533 9 Professora Marcia Filipus PSDB 4,79% 524 10 Zuza PV 4,70% 514 11 Cirço do Táxi PP 4,50% 492

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.