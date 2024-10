Lista dos vereadores eleitos em Itapirapuã-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapirapuã neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itapirapuã, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha de perto a apuração dos votos para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itapirapuã são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bibi PL 5,89% 338 2 Junior Saad PDT 5,84% 335 3 Suerley PSD 4,97% 285 4 Dj Michel MDB 4,77% 274 5 Jean Leite PRD 4,13% 237 6 Douglas PDT 4,02% 231 7 Natalia Soares MDB 3,76% 216 8 Maristhela Sua Amiga da Saude PL 3,76% 216 9 Leidiane Querubim PP 3,14% 180

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos por cada candidato. O sistema utilizado pelo TSE leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.