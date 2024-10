Lista dos vereadores eleitos em Itapevi-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapevi neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itapevi para a próxima legislatura. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos dos itapevienses estão voltados para o futuro da cidade, que será moldado pelos novos representantes escolhidos nas urnas. A eleição para vereadores é fundamental para o desenvolvimento local, pois são eles que propõem e aprovam leis municipais, fiscalizam o Executivo e representam os interesses da população no dia a dia.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itapevi são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Akdenis PSD 2,89% 3.366 2 Mateuzinho Silva PL 2,87% 3.351 3 Professor Rafael PODE 2,85% 3.326 4 Pedro Mau Mau PP 2,60% 3.031 5 Marina Dornellas UNIÃO 2,38% 2.775 6 Jonas Henrique PSD 2,37% 2.768 7 Tininha PSD 2,29% 2.669 8 Chambinho UNIÃO 2,16% 2.524 9 Zetti da Adega PSB 2,00% 2.335 10 Mauricio Japa PP 1,85% 2.156 11 Priscila Cavanha PL 1,79% 2.087 12 Afonso Silva REPUBLICANOS 1,70% 1.987 13 Thiago Moitinho MDB 1,38% 1.615 14 Fabinho MDB 1,36% 1.585 15 Yacer Kourani PODE 1,35% 1.573 16 Elias Vasconcelos REPUBLICANOS 1,28% 1.495 17 Mariza Borges PODE 1,27% 1.487

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.