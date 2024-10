Lista dos vereadores eleitos em Itaguari-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itaguari neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itaguari. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Itaguari é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha de perto o desenrolar da apuração. A cidade, localizada no interior de Goiás, vive um momento crucial para a definição de seus representantes legislativos, que terão a responsabilidade de propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia dos moradores.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Itaguari são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAGUARI

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabinho do Januário PODE 7,15% 329 2 Comar PDT 6,94% 319 3 Kádmo Souza PDT 6,76% 311 4 Tulio Marques PSD 6,13% 282 5 Pretinho Baiano PODE 5,89% 271 6 Robinho do Taxi PSD 5,87% 270 7 Lorena Fernandes PODE 5,18% 238 8 Nelsinho PSD 4,78% 220 9 Ana do Luizão PP 2,48% 114

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho global de suas legendas.