Lista dos vereadores eleitos em Itaguaçu-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itaguaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, a população de Itaguaçu acompanha atentamente, ansiosa para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Itaguaçu.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Itaguaçu:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 William Gomes PP 6,98% 649 2 Odélio Cocó MDB 6,78% 631 3 Nando PSD 4,77% 444 4 Anderson Salles PRD 4,73% 440 5 Brígida PSD 4,11% 382 6 Gelson Gobbo PSB 3,96% 368 7 Toinzin Pontão PRD 3,12% 290 8 Marcio Baitella PP 3,01% 280 9 Cristian do Lírio PODE 2,40% 223

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, baseando-se no total de votos válidos e no número de cadeiras disponíveis. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.