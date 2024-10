Lista dos vereadores eleitos em Itaboraí-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itaboraí neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itaboraí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população acompanha atentamente as atualizações. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da cidade, com eleitores demonstrando grande interesse no futuro da administração local. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população itaboraiense nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itaboraí:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 João Delaroli PL 8,30% 10.487 2 Orlando Pit PL 3,93% 4.968 3 Rogério Filgueiras PP 3,51% 4.433 4 Alexandre do Coqueiro PL 3,43% 4.335 5 Bruno de Elber SOLIDARIEDADE 3,24% 4.096 6 Paulo Ney PT 3,24% 4.092 7 Cesar Moreira UNIÃO 2,97% 3.754 8 Marcos Araujo PL 2,89% 3.644 9 Fabão PP 2,64% 3.338 10 Rafael Vitorino SOLIDARIEDADE 2,27% 2.870 11 Marquinho Orelha UNIÃO 2,19% 2.767

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.