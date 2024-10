Lista dos vereadores eleitos em Itaberaba-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Itaberaba neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, os moradores aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itaberaba. A apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 pode ser anunciado a qualquer momento.

Os dados estão sendo processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recebe as informações diretamente das urnas eletrônicas. À medida que a contagem avança, o cenário político da cidade começa a se desenhar. Fique atento e atualize esta página da Tribuna do Paraná para conferir as últimas informações sobre os vereadores que irão representar a população nos próximos quatro anos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITABERABA

É importante ressaltar que o processo de apuração é minucioso e pode levar algumas horas. A ansiedade é compreensível, mas a precisão dos resultados é fundamental para garantir a transparência do processo democrático. Enquanto aguardamos, vale lembrar que cada voto conta e que a participação de todos os cidadãos é essencial para o futuro de Itaberaba.

Assim que os números forem oficializados, você poderá conferir aqui mesmo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal. Lembre-se de que a definição dos vereadores eleitos em Itaberaba segue a regra do quociente eleitoral, assegurando uma representação proporcional das diferentes correntes políticas da cidade.