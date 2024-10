Lista dos vereadores eleitos em Irineópolis-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Irineópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos resultados.

O resultado das eleições 2024 em Irineópolis promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que irão legislar e fiscalizar o Executivo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Irineópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IRINEÓPOLIS

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Wanderlei Lezan MDB 5,55% 382 2 Polaco do Salão PSDB 5,43% 374 3 Professor Gilvane PL 5,42% 373 4 Eleni do Sindicato PSDB 5,27% 363 5 Professora Dircelia Nicoluzzi MDB 4,94% 340 6 Elton Nicoluzzi UNIÃO 4,89% 337 7 Tania Pereira PSDB 4,36% 300 8 Fernando Catapan PP 3,64% 251 9 Gilmar Boral PSDB 3,47% 239

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral da sua legenda ou coligação.