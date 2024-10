Lista dos vereadores eleitos em Ipumirim-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ipumirim, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ipumirim. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Ipumirim:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IPUMIRIM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Enfermeira Adriana PSD 6,62% 336 2º Kiko PP 5,46% 277 3º Clodo PP 5,30% 269 4º Diro PL 5,16% 262 5º Andre Mertins MDB 4,57% 232 6º Titi Scalco MDB 4,41% 224 7º Mari Bortoli PT 4,22% 214 8º Professora Rose MDB 3,82% 194 9º Véio Padia PT 3,74% 190

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral do partido ou coligação. Isso garante uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.