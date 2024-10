Lista dos vereadores eleitos em Iporã do Oeste-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iporã do Oeste neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores de Iporã do Oeste compareceram às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal, exercendo seu direito democrático de voto. A cidade, localizada no oeste de Santa Catarina, vive um momento crucial para definir o futuro da política local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Iporã do Oeste para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IPORÃ DO OESTE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adriano Klein MDB 7,49% 469 2 Nereu Barth MDB 5,88% 368 3 Jacó Guarnieri PT 5,78% 362 4 Astéria Kist PP 5,11% 320 5 Mario Heck PSD 4,36% 273 6 Osni Simon MDB 4,25% 266 7 Alexandre Barros PSD 4,12% 258 8 Bordignon PL 4,09% 256 9 Feio PSD 3,75% 235

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.