Lista dos vereadores eleitos em Iomerê-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iomerê, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Iomerê. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes legislativos da cidade. Os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização, enquanto os eleitores discutem suas expectativas nos grupos de mensagens e redes sociais. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Iomerê:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Sovrani PP 8,85% 230 2 Max PP 8,39% 218 3 Rudi MDB 6,62% 172 4 Pantcho PP 6,54% 170 5 Zanon PP 6,47% 168 6 Juarez Buffon MDB 6,31% 164 7 Meli MDB 5,74% 149 8 Ivonei PL 5,16% 134 9 Marica PP 5,04% 131

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.