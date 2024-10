Lista dos vereadores eleitos em Imperatriz-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Imperatriz neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Imperatriz. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos para representar a população nos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a expectativa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da cidade, que tem demonstrado um interesse crescente nos rumos da administração local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Imperatriz, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IMPERATRIZ

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Adhemar Freitas Jr MDB 1,76% 2.718 2 Rosangela Curado PL 1,55% 2.384 3 Flamarion Amaral PV 1,51% 2.337 4 Júnior Gama PSD 1,51% 2.325 5 Alcemir Costa PODE 1,49% 2.296 6 Francisco Messias PDT 1,46% 2.257 7 Berson do Posto Buriti PP 1,40% 2.161 8 Ricardo Seidel PSD 1,39% 2.150 9 Jorgiana da Boca da Mata PL 1,35% 2.077 10 Alberto Sousa PDT 1,32% 2.044 11 Manchinha MDB 1,29% 1.984 12 Rubinho MOBILIZA 1,23% 1.903 13 Rodrigo Brasmar PSDB 1,18% 1.825 14 Fidelis Uchoa AGIR 1,17% 1.810 15 Jhony Pan PSD 1,17% 1.798 16 Renata Morena PRD 1,15% 1.768 17 Terezinha Soares PODE 1,11% 1.714 18 Mesaac Cirqueira AVANTE 1,09% 1.684 19 Sargento Adriano REPUBLICANOS 1,07% 1.653 20 Dr Elias Holanda REPUBLICANOS 1,06% 1.629 21 Professor Carlos Hermes PT 0,97% 1.495

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.