Lista dos vereadores eleitos em Ilópolis-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ilópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade gaúcha. A população, que compareceu em peso às urnas, agora espera para ver quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Ilópolis para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ILÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Pinton MDB 10,85% 348 2º Fabi MDB 10,26% 329 3º Junior Fauri MDB 9,83% 315 4º Cleogenio PP 9,01% 289 5º Preta MDB 8,83% 283 6º Thiago Rosset MDB 6,99% 224 7º Edson PL 5,80% 186 8º Nadi MDB 5,74% 184 9º Roquinho PP 5,65% 181

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.