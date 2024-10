Lista dos vereadores eleitos em Iguatemi-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Iguatemi. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores e movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas e propostas para o desenvolvimento local.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população iguatemiense pelos próximos quatro anos. Confira abaixo a lista oficial dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jesus PSDB 7,79% 619 2 Dr Genesio PSD 6,90% 548 3 Rose UNIÃO 6,14% 488 4 Agnaldo Zorba PSDB 5,83% 463 5 Carlinhos Magro REPUBLICANOS 5,65% 449 6 Dona Miriam PSD 5,44% 432 7 Gildo Benites UNIÃO 5,17% 411 8 Professor Marcio REPUBLICANOS 4,38% 348 9 Celsinho do Esporte CIDADANIA 3,32% 264

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta a votação total do partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação geral.