Lista dos vereadores eleitos em Igarapé do Meio-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Igarapé do Meio – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade maranhense. A população está atenta para saber quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos, em um pleito que promete renovação e continuidade na política local.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Igarapé do Meio:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Prof. Gil PL 13,08% 1.118 2º Leide do São Benedito PL 11,67% 997 3º Mateus PL 9,51% 813 4º Antonio do Tarumã PL 9,05% 773 5º Lamparina do Puraquéu PL 8,71% 744 6º Dimas Sousa PL 7,95% 679 7º Ivane Mesquita PL 7,81% 667 8º Sergiomar Lima PL 7,31% 625 9º Hélio do Gás PP 5,13% 438

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O sistema leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.