Lista dos vereadores eleitos em Guia Lopes da Laguna-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guia Lopes da Laguna neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A corrida para a Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna foi acirrada, com diversos candidatos disputando as nove cadeiras disponíveis. A população compareceu em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da comunidade sul-mato-grossense. Agora, todos aguardam para saber quem serão os representantes escolhidos para legislar e fiscalizar o executivo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Guia Lopes da Laguna para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1º Pastor Daniel PSDB 7,84% 483 2º Daniel Enfermeiro PSDB 7,40% 456 3º Moacir Duchini PODE 6,69% 412 4º Mariano Ribeiro PSDB 4,87% 300 5º Dr Marcus Vinícius PL 4,38% 270 6º Julio Arguelho PODE 4,22% 260 7º Julio César REPUBLICANOS 4,14% 255 8º Gordinho da Oficina MDB 3,81% 235 9º Ariclenes Penha Cobra MDB 3,78% 233

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras em disputa, garantindo uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.