Lista dos vereadores eleitos em Guarinos-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guarinos neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade goiana. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes no Legislativo municipal, que terão a responsabilidade de defender os interesses da comunidade pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Guarinos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Beleza UNIÃO 14,75% 448 2 Vilmon PSB 10,17% 309 3 Vaguismar UNIÃO 8,89% 270 4 Preto do Mercado UNIÃO 8,82% 268 5 Arivelto Cunha UNIÃO 8,50% 258 6 Carlim Giraia UNIÃO 8,20% 249 7 Flavio PSB 7,74% 235 8 Neco do Mandy PSB 6,45% 196 9 Demi da Borracharia PSB 5,17% 157

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.