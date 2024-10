Lista dos vereadores eleitos em Guaramirim-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guaramirim neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Guaramirim. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a ansiedade só aumenta com a proximidade da divulgação oficial dos eleitos.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Guaramirim foram escolhidos seguindo a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta norma garante uma representação proporcional dos partidos e coligações no poder legislativo municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Guaramirim:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professora Maria Rosana MDB 3,76% 894 2 Cristiana Poltronieri PL 3,49% 830 3 Osvaldo Barbosa Preto PP 3,36% 800 4 Jocinei Borba PL 3,35% 798 5 Marcelo Deretti PP 3,02% 720 6 Ademir Hubert PL 3,01% 716 7 Marildo Erthal UNIÃO 2,85% 678 8 Emerson Flores PSD 2,76% 657 9 Jaime Decker MDB 2,70% 643

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema proporcional, que utiliza o cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.