Lista dos vereadores eleitos em Guaçuí-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guaçuí, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guaçuí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os olhos da população estão voltados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos votos. À medida que os números vão sendo computados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do povo guaçuiense no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada ao papel dos vereadores na gestão da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Guaçuí são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GUAÇUÍ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adimilson Moreira PODE 6,63% 1.098 2 Denis Lesqueves PODE 4,96% 822 3 Nelsinho Salvador REPUBLICANOS 4,32% 716 4 Paulinho do Vitalino PSD 4,20% 696 5 Carlinho Lomeu PP 3,84% 636 6 Valmir Santiago PP 3,61% 599 7 Renato Duponi MDB 3,60% 596 8 Zé Ruim REPUBLICANOS 3,14% 520 9 Edielson da Saúde PP 2,23% 369 10 Rodrigo Candó PSB 2,23% 369 11 Wilkes do Laboratório PSD 2,02% 335

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição do legislativo municipal.