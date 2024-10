Lista dos vereadores eleitos em Governador Lindenberg-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Governador Lindenberg neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a cidade está prestes a conhecer os vereadores eleitos em Governador Lindenberg. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia, e agora a atenção se volta para os números que definirão o futuro político do município.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Governador Lindenberg para a próxima legislatura:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GOVERNADOR LINDENBERG

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Aloisio Romanha PP 13,26% 969 2 Dhionathan PSD 7,44% 544 3 Felipe do Aldo PSD 6,80% 497 4 Bidal PSB 6,42% 469 5 Felipe Morello PODE 6,16% 450 6 Rafael Bullerjhann PV 5,80% 424 7 Alaidio Santos PODE 5,66% 414 8 José Carlos Marianelli PP 4,83% 353 9 Ita PP 3,83% 280

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar na eleição de candidatos com menos votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.