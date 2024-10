Lista dos vereadores eleitos em Governador Eugênio Barros-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Governador Eugênio Barros – MA, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento cívico, aguarda com grande interesse para conhecer os novos representantes que irão legislar em prol do município.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Governador Eugênio Barros para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Ilvan Brito UNIÃO 9,28% 833 2º Alvim REPUBLICANOS 8,29% 744 3º Walas Ribeiro REPUBLICANOS 6,35% 570 4º Laura Ribeiro REPUBLICANOS 5,66% 508 5º Ana Mary MDB 5,20% 467 6º Osto Filho MDB 5,18% 465 7º Eliane Matos UNIÃO 5,03% 451 8º Isac UNIÃO 4,88% 438 9º Adrovany do Porfirio MDB 4,36% 391

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.