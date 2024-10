Lista dos vereadores eleitos em Goianira-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Goianira neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Goianira. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local, com a renovação da Câmara Municipal.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores. A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados e propostas para o desenvolvimento de Goianira nos próximos quatro anos.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população e trabalhar pelo progresso da cidade. A seguir, apresentamos a lista oficial dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal, conforme os dados divulgados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Carreiro UNIÃO 6,12% 1.857 2 Julio Cadeirante UNIÃO 5,23% 1.587 3 Marcao das Casinhas UNIÃO 4,54% 1.378 4 Giovanni Dias UNIÃO 4,07% 1.236 5 Leandro Dantas REPUBLICANOS 3,66% 1.111 6 Celma Arruda UNIÃO 3,44% 1.045 7 Alex Leite UNIÃO 3,29% 999 8 Dirley Correa REPUBLICANOS 3,08% 934 9 Adriel Godoi PODE 2,75% 833 10 Professor Junior REPUBLICANOS 2,41% 730 11 Rosa do Orlando PP 1,67% 507

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.