Lista dos vereadores eleitos em Goiânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Goiânia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais. Com as urnas fechadas às 17h, no horário de Brasília, os goianienses aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 e a lista dos vereadores eleitos em Goiânia.

A contagem dos votos está em andamento, com os dados sendo enviados das urnas eletrônicas diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração promete ser ágil, e a qualquer momento poderemos ter os primeiros números oficiais.

É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos em Goiânia segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que determina quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga no legislativo municipal.

É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos em Goiânia segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que determina quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga no legislativo municipal.