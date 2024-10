Lista dos vereadores eleitos em General Carneiro-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de General Carneiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em General Carneiro promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. Os eleitores comparecem às urnas para escolher seus representantes, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político da cidade para os próximos quatro anos.

À medida que os votos são contabilizados, os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada entre os postulantes ao cargo de vereador mantém o clima de suspense até o último momento, com alguns nomes já se destacando nas primeiras parciais divulgadas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em General Carneiro, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neto Salustiano Netão PSB 9,66% 383 2 Marco Aurélio Bombeiro MDB 6,74% 267 3 Jandy PL 6,31% 250 4 Felix Henrik PL 6,23% 247 5 Viviane Soares PSB 6,01% 238 6 Divino Borracheiro PL 5,78% 229 7 Zói PSB 5,43% 215 8 Roberto França PSB 5,12% 203 9 Renan Reis MDB 3,81% 151

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.