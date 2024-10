Lista dos vereadores eleitos em Garanhuns-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Garanhuns neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Garanhuns. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade garanhuense no processo democrático. Os eleitores demonstraram grande interesse em escolher seus representantes para os próximos quatro anos, comparecendo em peso às urnas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Garanhuns, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GARANHUNS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Johny Albino PSB 5,64% 4.069 2 Luizinho Roldão PSB 5,28% 3.807 3 Matheus Martins PSB 3,49% 2.517 4 Juca Viana REPUBLICANOS 3,14% 2.263 5 Luzia da Saude PSB 2,70% 1.947 6 Professor Marcio PV 2,54% 1.829 7 Fabiana Zoobi PSB 2,29% 1.654 8 Leleu Andrade PT 2,18% 1.572 9 Darliane de Natalicio REPUBLICANOS 2,16% 1.560 10 Nelma Carvalho SOLIDARIEDADE 2,07% 1.496 11 Fernando da Iza PSDB 1,93% 1.391 12 Marcos de Zaqueu REPUBLICANOS 1,83% 1.321 13 Alcindo Correia PSB 1,78% 1.283 14 Thiago Paes PL 1,77% 1.278 15 Erivan Pita PSB 1,76% 1.269 16 Bruno Taveira SOLIDARIEDADE 1,73% 1.250 17 Ruber Neto PSD 1,24% 898

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.