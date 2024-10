Lista dos vereadores eleitos em Formigueiro-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Formigueiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme as informações preliminares divulgadas, a disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos mostrando força nas urnas. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional das forças políticas locais.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Formigueiro, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FORMIGUEIRO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Aci da Silva Cardoso PP 11,74% 550 2 Bender MDB 9,05% 424 3 Mateus Ruviaro MDB 8,09% 379 4 Pablo Milani MDB 7,07% 331 5 Gilson Severo MDB 5,96% 279 6 Toninho MDB 5,36% 251 7 Elisane Rodrigues PT 4,67% 219 8 Marcelo Silveira PP 3,93% 184 9 Valdo PP 3,48% 163

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.