Lista dos vereadores eleitos em Florânia-RN nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Florânia, no Rio Grande do Norte, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para definir os novos vereadores está em andamento. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos em Florânia segue as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral, considerando o número de votos obtidos por cada candidato e o desempenho de suas respectivas coligações.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Florânia, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Manoel Pinto PSDB 9,21% 670 2 Jean de Luiza PSDB 8,33% 606 3 Patrício Júnior PSDB 7,96% 579 4 Jerlany UNIÃO 6,90% 502 5 Geovani Pereira UNIÃO 6,05% 440 6 Vareda UNIÃO 5,63% 410 7 Jonacir PSDB 5,18% 377 8 Ivan do Pt PT 5,04% 367 9 Doutora Joyce PP 4,21% 306

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.