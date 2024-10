Lista dos vereadores eleitos em Ferreira Gomes-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ferreira Gomes, no Amapá, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ferreira Gomes. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Ferreira Gomes tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A composição da Câmara Municipal, fundamental para o desenvolvimento da cidade, será definida pelos votos dos eleitores. Os candidatos mais votados nem sempre garantem uma cadeira, pois a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Ferreira Gomes, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FERREIRA GOMES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Chirstian Rocha PSDB 6,84% 473 2 Dentinho PSDB 4,28% 296 3 Alceu Rabelo UNIÃO 4,19% 290 4 Badico UNIÃO 3,93% 272 5 Callins Oliveira PODE 3,53% 244 6 Fernando Cardoso PSD 3,25% 225 7 Professor Arlei PODE 3,21% 222 8 Colorau PDT 3,12% 216 9 Jaci Brazão PSD 2,49% 172

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores no Brasil segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral leva em consideração o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.