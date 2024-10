Lista dos vereadores eleitos em Fagundes-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Fagundes, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Fagundes. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o interesse da população em definir os rumos do município para os próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Fagundes foram definidos. Veja a seguir a lista completa dos eleitos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tão Veiga PSB 7,26% 601 2 Dr. Janduí PP 6,39% 529 3 Rodrigo Gomes PP 6,22% 515 4 Zé de Adolfo PSB 5,86% 485 5 Batista do Gavião PSB 5,63% 466 6 Ana Paula Martins PSB 4,48% 371 7 Tamiris de Maria Medeiros PRD 4,32% 358 8 Eduarda Dantas REPUBLICANOS 4,19% 347 9 Arnaldo Medeiros REPUBLICANOS 4,18% 346

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.