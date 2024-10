Lista dos vereadores eleitos em Estância Velha-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Estância Velha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Estância Velha promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes locais. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que irão defender seus interesses nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Estância Velha ficou definida da seguinte forma:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1º Antônio Worst PL 7,54% 1.943 2º Yuri Campos PP 6,96% 1.792 3º Lucas Argentino MDB 6,86% 1.766 4º Beti Griebeler PSDB 6,12% 1.576 5º Nina Klaus PP 5,28% 1.361 6º Carlos Bonne PDT 4,87% 1.254 7º Jose Dresch PSDB 4,58% 1.180 8º Otávio Luft PL 3,46% 892 9º Professor Marcelinho Stoffel CIDADANIA 2,90% 748

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.