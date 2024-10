Lista dos vereadores eleitos em Erechim-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Erechim neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais. Os moradores aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 e a lista dos vereadores eleitos em Erechim. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados enviados pelas urnas eletrônicas. A cada minuto, cresce a ansiedade para saber quem serão os novos representantes da Câmara Municipal. Os vereadores que conquistarem as vagas terão a importante missão de legislar e fiscalizar o Executivo pelos próximos quatro anos.

Vale lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Esse sistema garante uma representação proporcional dos partidos e coligações no Legislativo municipal.