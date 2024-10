Lista dos vereadores eleitos em Embu-Guaçu-SP nas Eleições 2024

A cidade de Embu-Guaçu está em clima de expectativa neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, os moradores aguardam ansiosamente a divulgação dos vereadores eleitos em Embu-Guaçu. A contagem dos votos já está em andamento, e o resultado das eleições 2024 pode ser anunciado a qualquer momento.

Os dados estão sendo apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recebe as informações diretamente das urnas eletrônicas. A cada minuto, mais votos são contabilizados, e o cenário político da cidade começa a se desenhar.

Fique ligado! O resultado das eleições 2024 para vereadores em Embu-Guaçu será divulgado aqui na Tribuna do Paraná assim que estiver disponível. Não deixe de atualizar esta página regularmente para conferir as últimas informações sobre os candidatos eleitos.

A população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. Esses vereadores terão a importante missão de legislar e fiscalizar as ações do Executivo nos próximos quatro anos, trabalhando pelo desenvolvimento e bem-estar da cidade.

Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos em Embu-Guaçu segue a regra do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Esse sistema garante uma representação proporcional dos partidos e coligações no Legislativo municipal.