Lista dos vereadores eleitos em Dores do Rio Preto-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Dores do Rio Preto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo para representar os interesses da população local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher aqueles que consideram mais aptos a exercer o papel de legisladores municipais pelos próximos quatro anos. A expectativa é grande para saber quem serão os novos vereadores que tomarão posse em janeiro de 2025.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Dores do Rio Preto:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professor Gugu PP 14,00% 708 2 Elisângela da Saúde REPUBLICANOS 8,25% 417 3 Marinaldo PP 8,13% 411 4 Dinho da Agricultura PP 5,80% 293 5 Cida da Saúde PP 5,74% 290 6 Raimundo Magalhães REPUBLICANOS 5,50% 278 7 Bruno da Saúde UNIÃO 4,89% 247 8 Nelsinho Brisa UNIÃO 4,43% 224 9 Eclair Lopes PSB 2,91% 147

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos válidos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, enquanto outro com mais votos individuais fique de fora se sua legenda não atingir o quociente necessário.