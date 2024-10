Lista dos vereadores eleitos em Dois Irmãos do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Dois Irmãos do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade. A composição da nova legislatura municipal promete trazer mudanças significativas para a política local, refletindo as escolhas e anseios dos eleitores de Dois Irmãos do Tocantins.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Dois Irmãos do Tocantins para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gustavo Cabeção UNIÃO 16,81% 734 2 Irmã Karol REPUBLICANOS 11,82% 516 3 Eraldo Coelho REPUBLICANOS 9,39% 410 4 Meio Kilo UNIÃO 8,27% 361 5 Rita da Cerâmica UNIÃO 7,28% 318 6 Junior do Rodolfo REPUBLICANOS 5,75% 251 7 Tiaguinho do Povo REPUBLICANOS 5,75% 251 8 Ronaldo Saruê UNIÃO 4,86% 212 9 Luis Carlos Marceneiro UNIÃO 3,50% 153

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.