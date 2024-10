Lista dos vereadores eleitos em Diadema-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Diadema neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo trazer em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores de Diadema compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos a vereador movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, caminhadas e comícios que agitaram os bairros. Agora, resta aguardar para saber quem serão os escolhidos para representar a população pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Diadema para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DIADEMA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Jeferson Leite PT 3,53% 7.782 2 Orlando Vitoriano PT 2,53% 5.590 3 Ze do Bloco PV 2,52% 5.558 4 Rodrigo Capel PSD 2,47% 5.457 5 Lucas Almeida UNIÃO 2,34% 5.165 6 Josa PT 2,30% 5.087 7 Marcio Jr PODE 1,98% 4.369 8 Boquinha REPUBLICANOS 1,81% 3.989 9 Eduardo Minas PP 1,67% 3.683 10 Talabi PV 1,61% 3.554 11 Cabo Angelo MDB 1,60% 3.534 12 Gel Antonio PT 1,55% 3.419 13 Patty Ferreira PT 1,53% 3.382 14 Laureto do Água Santa UNIÃO 1,51% 3.341 15 Dequinha Potencia PSD 1,51% 3.335 16 Juninho do Chicão PP 1,46% 3.231 17 Cicinho PSB 1,41% 3.111 18 Jerry Bolsas PSB 1,35% 2.984 19 Reinaldo Meira SOLIDARIEDADE 1,30% 2.875 20 Gilson Moura UNIÃO 1,29% 2.840 21 Fernanda Durães MDB 1,28% 2.829

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher na Câmara Municipal, garantindo assim uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.