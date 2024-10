Lista dos vereadores eleitos em Darcinópolis-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Darcinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Darcinópolis. A cidade, localizada no estado do Tocantins, vive um momento crucial para o futuro da política local, com a definição dos nove candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Darcinópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DARCINÓPOLIS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Júnior Pescoço UNIÃO 9,36% 379 2 Professora Marcela REPUBLICANOS 5,53% 224 3 Edyneilla MDB 4,67% 189 4 Gilson MDB 4,59% 186 5 James Vaqueiro REPUBLICANOS 4,37% 177 6 Edmilson PL 3,88% 157 7 Daniel do Povo REPUBLICANOS 3,38% 137 8 Jeovane Pesado MDB 3,14% 127 9 Zezinho UNIÃO 2,86% 116

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em consideração o total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.