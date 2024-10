Lista dos vereadores eleitos em Curralinho-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Curralinho, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Curralinho. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas presentes no município.

Conforme os números oficiais divulgados, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Curralinho são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CURRALINHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lilian Gaia UNIÃO 4,24% 932 2 Girlene Cirino UNIÃO 4,04% 888 3 Cintia Andrade REPUBLICANOS 3,97% 872 4 Jedilson Carvalho REPUBLICANOS 3,42% 752 5 Amilton Antunes PSD 3,39% 746 6 Natali Nunes PP 3,35% 736 7 Baré do Goiabada PP 2,97% 654 8 Doca Lima MDB 2,76% 606 9 Evandro Lima PP 2,55% 560 10 Sebastião Correia PSD 2,49% 548 11 Ricardo do Piriá PSD 2,41% 531 12 Barata PSDB 2,17% 478 13 Dr. Marlon UNIÃO 1,93% 424

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de eleição proporcional, que utiliza o cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais diversificada e proporcional na Câmara Municipal.