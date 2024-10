Lista dos vereadores eleitos em Curral Novo do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Curral Novo do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos novos representantes da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade piauiense. A população, que compareceu em peso às urnas, agora espera para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Curral Novo do Piauí, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Suel de Bado MDB 16,53% 751 2 Lindomar MDB 12,92% 587 3 Augustinho MDB 10,26% 466 4 Matheus Borges MDB 10,04% 456 5 Joãozinho MDB 8,87% 403 6 Naldo MDB 8,54% 388 7 Gleicinha MDB 8,32% 378 8 Zenaide MDB 7,75% 352 9 Zefa de Cinobe MDB 6,87% 312

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais será eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acabe sendo eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.