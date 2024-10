Lista dos vereadores eleitos em Cuiabá-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cuiabá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cuiabá, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a capital mato-grossense terá uma nova composição na Câmara Municipal para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população cuiabana, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Cuiabá, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CUIABÁ

Posição Nome do Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Samantha Iris – do Abilio PL 2,33% 7.460 2 Maysa Leão REPUBLICANOS 1,75% 5.615 3 Alex Rodrigues PV 1,73% 5.556 4 Paula Calil PL 1,70% 5.460 5 Cezinha Nascimento UNIÃO 1,48% 4.733 6 Ilde Taques PSB 1,47% 4.731 7 Michelly Alencar UNIÃO 1,41% 4.514 8 Maria Avalone PSDB 1,36% 4.347 9 Marcrean Santos MDB 1,15% 3.685 10 T. Coronel Dias CIDADANIA 1,14% 3.659 11 Dra Mara PODE 1,09% 3.500 12 Adevair Cabral SOLIDARIEDADE 1,09% 3.481 13 Dilemario Alencar UNIÃO 1,05% 3.370 14 Policialfederal Rafael Ranalli PL 1,05% 3.360 15 Eduardo Magalhães REPUBLICANOS 1,02% 3.274 16 Kassio Coelho PODE 1,02% 3.262 17 Demilson Nogueira PP 1,00% 3.211 18 Dídimo Vovô PSB 0,98% 3.137 19 Chico 2000 PL 0,97% 3.098 20 Sargento Joelson PSB 0,92% 2.945 21 Baixinha Giraldelli SOLIDARIEDADE 0,89% 2.843 22 Katiuscia PSB 0,87% 2.785 23 Mario Nadaf PV 0,86% 2.747 24 Marcus Brito Jr PV 0,80% 2.558 25 Daniel Monteiro REPUBLICANOS 0,79% 2.537 26 Jeferson Siqueira PSD 0,77% 2.468 27 Wilson Kero Kero PMB 0,61% 1.964

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.