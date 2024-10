Lista dos vereadores eleitos em Contagem-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Contagem neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Contagem. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população para os próximos quatro anos.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes legislativos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma distribuição proporcional das cadeiras entre os partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Contagem é a seguinte:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CONTAGEM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Léo da Academia PDT 3,41% 10.627 2 Pedro Luiz PL 3,00% 9.330 3 Denilson da Juc MOBILIZA 2,89% 9.002 4 Adriana Souza PT 2,64% 8.205 5 Silvinha Dudu PV 2,58% 8.022 6 Glória da Aposentadoria PSDB 2,17% 6.753 7 Vinicius Faria PP 1,93% 5.997 8 Mauricinho do Sanduiche PL 1,91% 5.930 9 Alex Chiodi UNIÃO 1,84% 5.715 10 Tia Keyla PL 1,84% 5.714 11 Daniel do Irineu PSB 1,83% 5.696 12 Arnaldo de Oliveira SOLIDARIEDADE 1,80% 5.599 13 Junior Zica UNIÃO 1,49% 4.630 14 Bruno Barreiro PV 1,46% 4.539 15 Moara Saboia PT 1,37% 4.260 16 Zé Antônio do Hospital PT 1,35% 4.215 17 Gege Marreco REDE 1,35% 4.206 18 Daisy Silva REPUBLICANOS 1,31% 4.075 19 Daniel Carvalho PSD 1,26% 3.915 20 Pastor Itamar PRD 1,25% 3.882 21 Adilson Lamounier UNIÃO 1,11% 3.462 22 Carol do Teteco MDB 1,05% 3.266 23 Jose Carlos Gomes AVANTE 1,03% 3.220 24 Rodrigo do Posto MOBILIZA 1,00% 3.120 25 Didi PRD 0,91% 2.829

É importante ressaltar que o sistema de eleição de vereadores no Brasil segue uma lógica que pode parecer complexa à primeira vista. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior. Esta regra visa garantir uma representação mais proporcional e diversificada na Câmara Municipal.